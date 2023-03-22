Сайфитдинов принял участие в совещании председателя Госдумы РФ с главами заксобраний регионов

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов принял участие во встрече спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина с руководителями законодательных органов власти субъектов Федерации. Совещание состоялось с использованием режима видеоконференцсвязи.

Вячеслав Володин напомнил главам заксобраний о том, что завтра, 23 марта, премьер-министр Михаил Мишустин выступит в Государственной Думе с ежегодным отчетом о работе правительства. Этому вопросу будет посвящено все пленарное заседание нижней палаты парламента.

На совещании речь шла и о подготовке к Совету законодателей РФ при Федеральном Собрании, заседание которого состоится в Санкт-Петербурге 26-27 апреля и будет приурочено ко Дню российского парламентаризма.

Были также рассмотрены вопросы развития межпарламентского сотрудничества, формирования Молодежного парламента при Госудуме. Вячеслав Володин акцентировал внимание на важности привлечения представителей регионов, в том числе депутатов представительных органов власти, к рассмотрению Госдумой отчетов правительства РФ, профильных министерств и комитетов, а также парламентских слушаниях.

По мнению Фуата Сайфитдинова, темы, поднятые спикером нижней палаты российского парламента, актуальны для региональных законодателей.

"Предложения, высказанные Вячеславом Викторовичем, своевременны и ценны. Нам, представителям законодательной власти на местах, важно более активно включаться в федеральную законодательную повестку", - отметил Сайфитдинов.