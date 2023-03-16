Рабочая группа по СВО завела свой Telegram-канал с чат-ботом для приема вопросов и жалоб

Фото архивное из Telegramканала Андрея Турчака, https://t.me/turchak_andrey

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента РФ. В составе группы и 31 представитель обеих палат Госдумы и всех парламентских партий, Минобороны, лидеры общественных организаций и ведущие военкоры. Возглавил ее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Все новости о рабочей группе по вопросам СВО: информация о деятельности, планах и результатах работы группы будут публиковаться в Telegram-канале "Рабочая Группа по СВО".

"Наша группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также многих других вопросов, связанных со специальной военной операцией. Дальше мы будем знакомить вас с составом Рабочей группы и с тем, что мы уже успели сделать и планируем сделать в дальнейшем"- отмечается в первом сообщении канала.

С помощью бота обратной связи @RGSVOBot можно отправить сообщение о проблемах, с которыми сталкиваются мобилизованные и их семьи, предложения по мерам поддержки и другим вопросам.