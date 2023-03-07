Кухарук занял второе место в февральском медиарейтинге первых лиц столиц субъектов УрФО

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Уральского федерального округа за февраль 2023 года, глава Тюмени Руслан Кухарук в нем занял вторую строчку.
Возглавляет февральский рейтинг глава Екатеринбурга Алексей Орлов, замыкает тройку лидеров глава Челябинска Наталья Котова.
Чаще всего СМИ упоминали Кухарука в связи с его сообщением о планах на обновление пространства вокруг железнодорожного вокзала, поручением департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта увеличить время бесплатной работы платных парковок, участием в открытии экстрим-фестиваля "Битва на Туре". Также внимание журналистов привлекла информация о встрече Кухарука с жителями Лесобазы, которые попадают под проект реновации жилья, которую он анонсировал в своем Telegram-канале.
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