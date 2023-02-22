Моор: Тюменская область готова выполнить все поручения главы государства

Первое и главное впечатление от Послания президента России Федеральному собранию – мы уверены в себе и способны достичь всех наших целей, Тюменская область готова выполнить все озвученные в послании поручения, написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Специальная военная операция будет доведена до логического завершения, до нашей Победы. При этом Россия не только не снижает темпы развития и экономики и социальной сферы, но и наращивает их. Есть все возможности для прорыва по многим направлениям, отметил президент. Это касается промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, образования и науки, социальной поддержки россиян, многих других сфер нашей жизни. Мы – сильная страна, и наша сила – в сплоченности", - уверен Моор.

"Правда – за нами, подчеркнул Владимир Владимирович, завершая послание. И это, несомненно, так. Наша общая правда – в каждом из нас. Тюменская область готова выполнить все поручения, которые дал глава государства в своем Послании". - подчеркнул Моор.