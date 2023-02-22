Кухарук: меры поддержки экономики и населения позволяют муниципалитетам на высоком уровне решать местные вопросы

Разработанные Правительством РФ механизмы поддержки экономики, бизнеса и населения повысили качество решения вопросов местного значения и реализации социально значимых программ, заявил глава Тюмени Руслан Кухарук, комментируя послание президента РФ к Федеральному Собранию.

Владимир Путин в выступлении отметил, что "огромную роль в укреплении гражданского общества, в решении повседневных проблем играет местное самоуправление – самый близкий к людям уровень публичной власти. От его работы во многом зависит доверие к государству в целом, социальное благополучие граждан, их уверенность в успешном развитии всей страны". Глава государства поручил Администрации Президента совместно с Правительством представить предложения по созданию инструментов прямой поддержки лучших управленческих команд, практик в крупных, средних и небольших муниципалитетах.

Кухарук сообщил что эту тему недавно обсуждали главы муниципальных образований во время телемарафона "Муниципальный диалог", который проводила ВАРМСУ.

"Разработанные Правительством РФ механизмы поддержки, такие как инфраструктурные кредиты, национальные проекты, строительство объектов для социальной сферы, расселение из аварийного жилья, строительство дорог позволяют главам городов активно, на качественно более высоком уровне решать вопросы местного значения. Реализация социально значимых программ, несмотря на возникающие сложности, дает нам возможность поступательно развиваться и реализовать проекты с опережением запланированных сроков", - отметил глава Тюмени.