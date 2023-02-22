Владимир Якушев: вызовы сделали Россию сильнее

Внешние и внутренние вызовы, с которыми Россия столкнулась в связи с СВО, сделали нашу страну сильнее, отметил в комментарии к посланию президента его полномочный представитель в УрФО Владимир Якушев, добавив, что глава государства привел множество примеров экономической устойчивости России.

"Вызовы, с которыми столкнулась наша страна в 2022 году, не только не сломали Россию, но, напротив, сделали её сильнее. Шаг за шагом, аккуратно и последовательно, как отметил президент, мы решаем стоящие перед нами задачи. И в своём выступлении перед Федеральным Собранием глава государства привёл множество наглядных примеров этому", - подчеркнул Якушев.

Полпред отметил, что благодаря консолидации усилий власти, общества и бизнеса удалось сохранить стабильность экономики и обеспечить её развитие:

Мы реализуем масштабную программу восстановления и развития новых российских регионов, и субъекты Уральского федерального округа активно участвуют в этом. Эта работа, безусловно, будет продолжаться.



Важен посыл, связанный с модернизацией системы ЖКХ: за 10 лет в отрасль будет инвестировано 4,5 трлн рулей. Коммуналка - это очень чувствительная для людей сфера, поэтому важно уделить ей как можно больше сил и внимания.

В полном объёме продолжится реализация национальных и федеральных проектов. Регионы нацелены на новые строительные, транспортные и дорожные проекты, решение экологических проблем, совершенствование систем образования и здравоохранения.

"Задачи и поручения, которые дал глава государства, в полной мере способствуют достижению этих целей. Уральский федеральный округ максимум внимания уделит поддержке материнства и детства, заботе о семьях погибших военнослужащих, помощи ветеранам СВО. Убеждён, что государственный фонд, задачей которого станет адресная помощь ветеранам СВО и семьям, чьи близкие погибли, выполняя боевые задачи, выведет эту поддержку на качественно новый уровень", - подчеркнул полпред.