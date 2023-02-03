Пять муниципалитетов Тюменской области попали в программу модернизации ЖКХ

18:00 03 февраля 2023
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gubernator.admtyumen.ru
| Фото: gubernator.admtyumen.ru

По программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в регионе планируется построить или модернизировать за два года 134 км коммунальных сетей и 3 объекта коммунальной инфраструктуры. Программа охватит Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковский городской округ и Тюменский район, сообщает информационный центр правительства ТО.

Общая стоимость программы 3 857,329 млн. рублей, в том числе за счет средств Фонда развития территорий 670,4 млн рублей, сообщает информцентр, губернатор в своем телеграм-канале уточнил, что большая часть средств – это частные инвестиции.

Теги: Александр Моор , ЖКХ , инвестиции , правительство Тюменской области
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