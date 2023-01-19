Моор рассказал руководителям СМИ, как будет жить Тюменская область в новой реальности

Фото - https://gubernator.admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор 18 января провел встречу с руководителями ведущих СМИ региона и Уральского федерального округа, после которой отметил, что тюменские журналисты занимают ответственную патриотическую позицию, сообщает пресс-служба главы региона.

Александр Моор:

Такие откровенные беседы стали традицией. Основная тема нынешней встречи – как будет жить Тюменская область в новой реальности, которая формируется на наших глазах в стране и мире. Поделился с журналистами своей уверенностью в том, что мы можем и должны увидеть и реализовать новые перспективы для дальнейшего развития экономики и социальной сферы, улучшения жизни земляков.

Директор Уральского регионального информационного центра ИТАР-ТАСС Мария Картуз предложила усилить межрегиональную кооперацию в сфере туризма. С идеей о создании общего для региональных СМИ телеграм-канала, рассказывающего о героях Тюменской земли, выступил главный редактор газеты "Тюменская область сегодня" Сергей Шестаков.

Важная задача современных медиа – объединять традиционные ценности с новыми смыслами, отметил директор Уральского филиала "Российской газеты" Сергей Салыгин. "Мне кажется, Тюменская область – регион, очень твердо стоящий на ногах. Возможно, Тюмень могла бы стать инициатором новых смыслов, которые будут увязываться с будущим наших детей, с тем, какой мы хотим видеть нашу страну", – сказал он. Александр Моор поддержал позицию журналиста.

Во встрече приняли участие руководители СМИ из Тюменской области, Югры, Ямала, Екатеринбурга и Москвы.