Тюменский губернатор вошел в тройку лидеров медиарейтинга среди глав субъектов УрФО

Фото - https://gubernator.admtyumen.ru

"Медиалогия" подготовила медиарейтинги губернаторов за 2022 год, глава Тюменской области по Уральскому федеральному округу в нем оказался на третьей строчке, на первой - свердловский губернатор Евгений Куйвашев, на второй челябинский губернатор Алексей Текслер.

Большое количество упоминаний в СМИ тюменского губернатора было связано с пресс-конференцией накануне дня рождения региона, в связи с посланием депутатам облдумы и сообщением об увеличении субсидии на внутридомовую газификацию для жителей с 90 до 130 тыс. рублей. Не остались незамеченными его высказывания, касающиеся ситуации с природными пожарами, помощи погорельцам деревни Глубокое. Также частым было упоминание Моора в связи с работой региона в рамках частичной мобилизации, Промышленно-энергетическим форумом и визитом главы Росприроднадзора Светланы Радионовой на мусоросортировочный завод.

В федеральном рейтинге Александр Моор оказался на 26 месте, передвинувшись за год на три пункта вниз.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает более 81 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Представленные компанией "Медиалогия" рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ. Период исследования: январь - декабрь 2022 года.