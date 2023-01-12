Квитка и Заболотный обсудили итоги работы Тюменской гордумы в 2022 году

Депутат Госдумы, руководитель Уральского межрегионального координационного совета партии "Единая Россия" Иван Квитка и председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный обсудили итоги работы думы и фракции партии "Единая Россия" в 2022 году.

"Особое внимание уделили деятельности волонтерского центра думы. За два года его работы депутатами оказана помощь в сумме свыше 21,5 миллиона рублей. Значительные средства направлены на поддержку участников специальной военной операции и их семей. На личные средства депутатов закуплено оборудование, обмундирование, автомобиль КамАЗ. Общими силами регионального и городского отделений партии "Единая Россия" из Тюмени в Донбасс отгружены строительные материалы, медикаменты, средства гигиены, продовольствие, книги, игрушки для детей", - сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Евгений Заболотный.

Народные избранники в Тюмени в декабре организовали семь пунктов по сбору именных посылок для бойцов, находящихся в зоне СВО, переводили деньги в фонд "Сто миллионов для Победы" для закупки нового оборудования, оказывали волонтерскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным и малообеспеченным семьям Тюмени, решение насущных вопросов. "Этой работой мы будем заниматься и дальше", - подчеркнул Евгений Заболотный.

Иван Квитка отметил необходимость дальнейшего конструктивного и тесного взаимодействия депутатов всех уровней – федерального, регионального и муниципального. Такая совместная работа эффективно ведётся в Тюменской области и Тюмени.