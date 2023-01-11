Квитка и Артюхов обсудили предстоящие выборы губернатора и депутатов гордумы Тюмени

11:11 11 января 2023
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Фото - https://t.me/ivankvitka72

Подготовку и избирательным кампаниям, которые пройдут в сентябре этого года депутат Госдумы Иван Квитка и и секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов обсудили в ходе рабочей встречи.

"Одна из тем встречи – подготовка к избирательным кампаниям. В этом году 10 сентября в Тюменской области состоятся выборы Губернатора, также жители Тюмени определят состав городской Думы VIII созыва", - отметил Иван Квитка. 

Помимо выборов, политики обсудили оказание всесторонней помощи семьям мобилизованных в Тюменской области, работу Общественной приемной партии, строительство социально значимых объектов в рамках реализации народной программы "Единой Росссии".

Теги: Андрей Артюхов , выборы , Госдума , губернатор , Иван Квитка
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