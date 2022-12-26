Руслан Кухарук возглавил топ эффективных городских властей РФ

10:55 26 декабря 2022
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Фото - https://t.me/kuharuk_ruslan

Агентство политических и экономических коммуникаций состаило шестой рейтинг эффективности управления в городских округах Российской Федерации, топ самых эффективных городских властей РФ по итогам года, его лидером стал глава Тюмени Руслан Кухарук. 

Рейтинг опубликовал Telegram-канал BRIEF. 

На втором месте по эффективности городских властей мэр Салехарда Алексей Титовский, замыкает тройку лидеров глава Казани, председатель гордумы Ильсур Метшин. 

Теги: глава Тюмени , Казань , рейтинги , Руслан Кухарук , Салехард
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