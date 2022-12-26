Руслан Кухарук возглавил топ эффективных городских властей РФ

Агентство политических и экономических коммуникаций состаило шестой рейтинг эффективности управления в городских округах Российской Федерации, топ самых эффективных городских властей РФ по итогам года, его лидером стал глава Тюмени Руслан Кухарук.
Рейтинг опубликовал Telegram-канал BRIEF.
На втором месте по эффективности городских властей мэр Салехарда Алексей Титовский, замыкает тройку лидеров глава Казани, председатель гордумы Ильсур Метшин.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru