Руслан Кухарук возглавил топ эффективных городских властей РФ

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Агентство политических и экономических коммуникаций состаило шестой рейтинг эффективности управления в городских округах Российской Федерации, топ самых эффективных городских властей РФ по итогам года, его лидером стал глава Тюмени Руслан Кухарук.

Рейтинг опубликовал Telegram-канал BRIEF.

На втором месте по эффективности городских властей мэр Салехарда Алексей Титовский, замыкает тройку лидеров глава Казани, председатель гордумы Ильсур Метшин.