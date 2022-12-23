Тюменский избирком назвал дату выборов губернатора и депутатов гордумы Тюмени

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На 2023 год запланировано проведение выборов Губернатора Тюменской области, а также депутатов Тюменской городской Думы, дополнительных выборов депутата Тюменской облдумы, основных и дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Тюменской области. Единый день голосования - 10 сентября 2023 года, сообщает Избирком Тюменской области.

Дата озвучена на 27-м, завершающее в текущем году, заседании Избирательной комиссии Тюменской области.