Тюменский избирком назвал дату выборов губернатора и депутатов гордумы Тюмени

12:02 23 декабря 2022
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Фото - https://t.me/izbirkomto

На 2023 год запланировано проведение выборов Губернатора Тюменской области, а также депутатов Тюменской городской Думы, дополнительных выборов депутата Тюменской облдумы, основных и дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Тюменской области. Единый день голосования - 10 сентября 2023 года, сообщает Избирком Тюменской области.

Дата озвучена на 27-м, завершающее в текущем году, заседании Избирательной комиссии Тюменской области.

Теги: выборы , единый день голосования , избирком
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