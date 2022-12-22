Евгений Заболотный подведет итоги работы Тюменской городской думы за 2022 год

Очередное заседание Тюменской городской думы состоится 22 декабря, с информацией о деятельности депутатов за 2022 год на нем выступит председатель думы Евгений Заболотный.

В отчете прозвучит информация о деятельности представительного органа местного самоуправления в 2022 году, а также о ключевых показателях, по которым тюменцы оценивают работу народных избранников: решения, направленные на развитие областного центра, реализации наказов жителей, работа с обращениями, благотворительная помощь и другие.

Помимо этого, на заседании депутаты внесут изменения в Устав города и иные нормативно-правовые акты, проанализируют результаты муниципальных программ, в том числе по профилактике наркомании, утвердят перечень имущества для передачи из муниципальной собственности в государственную, обсудят кандидатуры на занесение в Книгу Почета, поощрение знаками "За заслуги перед городом Тюменью" и "За волонтерство и милосердие".