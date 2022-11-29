Президент РФ наградил председателя Тюменской гордумы орденом Дружбы

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Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил председателя Тюменской городской думы Евгения Заболотного орденом Дружбы.

Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, из текста документа следует, что спикер гордумы награжден за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Евгений Заболотный многие годы посвятил преподавательской деятельности, пройдя путь от ассистента кафедры до доктора наук, профессора, ректора вуза. Он избирался депутатом Тюменской облдумы IV созыва, работал заместителем губернатора Тюменской области. В настоящее время председатель Тюменской городской Думы VII созыва.