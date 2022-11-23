Фуат Сайфитдинов принял участие в заседании Совета законодателей УФО

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов принял участие в заседании Совета глав законодательных органов власти субъектов РФ Уральского федерального округа. Тема обсуждения – региональные меры социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Открывая заседание, полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев отметил, что эта работа является системной, она будет продолжена и после окончания СВО, поэтому ее законодательное обеспечение крайне важно. "Большинство вопросов от мобилизованных и членов их семей связаны с социальной поддержкой, с выплатами. Основная проблема здесь – информированность граждан. Люди не всегда знают свои права, не понимают, как получить помощь. Нужно сосредоточиться на разъяснительной работе, причём доносить информацию просто и понятно", - подчеркнул Владимир Якушев.

Глава Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов проинформировал участников заседания о том, что работа по нормативному обеспечению социальной поддержки участников СВО и членов их семей ведется в регионе с самого начала спецоперации.

"Законодательством Тюменской области региональному правительству предоставлены полномочия по установлению мер социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей. Это позволило оперативно осуществлять все необходимые выплаты", - пояснил он.

Так, по 100 тысяч рублей получают граждане, заключившие контракт для прохождения военной службы или призванные по мобилизации. Установлена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей тюменцам, получившим ранение в ходе специальной военной операции. Семьям погибших выплачивается 3 миллиона рублей, 65 тысяч рублей выделяется на погребение.

На единовременные выплаты гражданам в связи с участием в специальной военной операции из областного бюджета выделено более 650 миллионов рублей. Средства на эти цели предусмотрены и в проекте областного бюджета на следующий год и плановый период.

Кроме того, в Тюменской области предусмотрены ежемесячные пособия в размере 5 тысяч рублей родителям, вдовам, детям погибших, а также инвалидам вследствие военной травмы, полученной при участии в проведении специальной военной операции.

Фуат Сайфитдинов акцентировал внимание на том, что в регионе создана комплексная система мер поддержки участников специальной военной операции и их семей: это помощь в обучении, трудоустройстве, социальном обслуживании, уходе за детьми и оздоровлении.

"Дети военнослужащих, обучающиеся в школах, учреждениях среднего профессионального и высшего образования, обеспечиваются бесплатным горячим питанием; учащиеся 1-6 классов – бесплатными группами продленного дня. Для малышей гарантировано внеочередное устройство в детские сады без оплаты за присмотр и уход, для школьников – бесплатные занятия в учреждениях дополнительного образования", - рассказал он.

По словам спикера регионального парламента, в Тюменской области оперативно разрабатываются и принимаются законы, направленные на поддержку участников СВО.

Так, депутаты облдумы приняли закон, освобождающий ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Совместно с депутатом Госдумы РФ Николаем Брыкиным разработаны и внесены изменения в федеральный закон "О ветеранах", закрепляющие права первоочередного и внеочередного приема детей ветеранов боевых действий, инвалидов войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов войны и ветеранов боевых действий в общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, а также в летние оздоровительные лагеря.

Недавно было принято обращение Тюменской областной думы к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину о поддержке детей, оставшихся без содержания родителей (плательщиков алиментов), призванных на военную службу по мобилизации.

Региональные законодатели включились в сбор средств в рамках общественной акции "100 миллионов для Победы".

"Депутаты Тюменской областной думы едины в понимании важности и безотлагательности задач, стоящих сегодня перед всеми органами власти российских регионов. Наш долг – поддержать защитников Отечества, которые выполняют боевые задачи, и их семьи", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Фото пресс-службы Тюменской областной думы