Моор 24 ноября выступит с посланием перед депутатами Тюменской облдумы

09:08 23 ноября 2022
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Губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с посланием перед депутатами Тюменской областной Думы 24 ноября.

В ежегодном обращении к парламентариям и жителям региона губернатор проанализирует текущую ситуацию и обозначит приоритетные задачи дальнейшего социально-экономического развития региона.

Транслировать послание будут:
🔹 портал органов государственной власти Тюменской области
🔹 портал Тюменской облдумы
🔹 на личных страницах губернатора в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и в ТГ-канале,
🔹 телеканал "Тюменское время"  и в социальных сетях,
🔹 телеканале ТVОЯ Тюмень и в его социальных сетях.

Начало трансляции - в 11:00.

Теги: Александр Моор , послание губернатора , Тюменская областная дума
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