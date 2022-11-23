Моор 24 ноября выступит с посланием перед депутатами Тюменской облдумы

В ежегодном обращении к парламентариям и жителям региона губернатор проанализирует текущую ситуацию и обозначит приоритетные задачи дальнейшего социально-экономического развития региона.

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