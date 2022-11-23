Моор 24 ноября выступит с посланием перед депутатами Тюменской облдумы

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с посланием перед депутатами Тюменской областной Думы 24 ноября.
В ежегодном обращении к парламентариям и жителям региона губернатор проанализирует текущую ситуацию и обозначит приоритетные задачи дальнейшего социально-экономического развития региона.
Транслировать послание будут:
🔹 портал органов государственной власти Тюменской области
🔹 портал Тюменской облдумы
🔹 на личных страницах губернатора в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и в ТГ-канале,
🔹 телеканал "Тюменское время" и в социальных сетях,
🔹 телеканале ТVОЯ Тюмень и в его социальных сетях.
Начало трансляции - в 11:00.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru