Тюменская гордума утвердила новую схему избирательных округов в Тюмени

15:32 28 октября 2022
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Депутаты Тюменской городской думы единогласно  поддержали изменение схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Тюменской городской думы VIII созыва, решение принято на 37-м заседании думы.

Изменения внесены из-за роста численности города. В 2018 году средней нормой представительства в округе было принято считать 19 953 избирателя, на 1 июля 2022 года этот показатель вырос до 22 318 избирателей. В четырех избирательных округах население увеличилось и численность избирателей норму превышает в 38-70%, что послужило законным основанием для изменения границ всех 26 одномандатных избирательных округов. 

Председатель гордумы Евгений Заболотный отметил, что  новая схема одномандатных избирательных округов обеспечивает равенство по числу избирателей. "Где-то границы чуть сократились, а где-то увеличились. В Ново-Патрушево, например, произошло уплотнение застройки  -граница округа поменялась в меньшую сторону, и он стал более компактным. Каждый адрес учтен, чтобы все жители получил возможность принять участие в выборах 2023 года", - подчеркнул Евгений Заболотный. 

Теги: выборы , Тюменская городская дума
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