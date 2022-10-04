Ишимские депутаты продлили полномочия главе района

Депутаты думы Ишимского района выбрали главой муниципалитета Сергея Ломовцева, сообщил губернатор Александр Моор.
"Поздравляю Сергея Николаевича с переизбранием и желаю успехов в работе на благо жителей Ишимского района", - сообщил Моор.
Губернатор отметил, что Ишимский район - крупнейший сельскохозяйственный район области с населением в 30 тысяч человек. Через территорию района проходят транспортные пути, связывающие его с другими районами области, а также с Уралом, Восточной Сибирью и Северным Казахстаном. В Ишимском районе активно развивается промышленность, реализуются инвестиционные проекты.
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