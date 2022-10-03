Вагайский район возглавил Сергей Сидоренко 

Сергей Сидоренко избран главой Вагайского муниципального района, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Глава региона пожелал новому члену региональной команды успехов и плодотворной работы на благо жителей Вагайского района.
На первом заседании Думы нового созыва депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы пост главы района занял Сергей Михайлович Сидоренко. Конкурсную комиссию возглавлял первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Викторович Артюхов.
Губернатор тепло поблагодарил возглавлявшего Вагайский район Рамая Фаридовича Сунгатулина за безупречную двадцатилетнюю работу главой администрации.
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