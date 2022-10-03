Вагайский район возглавил Сергей Сидоренко 

На первом заседании Думы нового созыва депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы пост главы района занял Сергей Михайлович Сидоренко. Конкурсную комиссию возглавлял первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Викторович Артюхов.

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