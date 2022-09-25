Моор: военкоматы тщательно изучают все документы резервистов, чтобы исключить ошибки

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что при призыве на службу будут учтены все критерии отбора резервистов, обозначенные президентом РФ при объявлении частичной мобилизации.





"Есть случаи, когда повестку получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные президентом России и не должны быть мобилизованы. Под моим руководством совместно с сотрудниками военкоматов сотрудниками муниципальных образований мы проводим работу по исправлению ситуации. Мы изменили алгоритм взаимодействия, усилили призывные комиссии сотрудниками администраций и сегодня тщательно проверяем все документы. Проверяем документы для людей, повестки которым будут высланы чуть позже. Внимательно проверяем документы людей, которые повестки уже получили и которые приходят на призывные пункты. Мы сегодня завершили работу по проверке документов тех людей, которые уже поступили в часть-формирователь. Люди, которые на соответствуют критериям призыва, уже возвращаются домой", – подчеркнул Моор.

Губернатор посоветовал тем, кто считает, что не подходит под критерии частично мобилизации, но получили повестки явиться на призывной пункт с документами, подтверждающими право на отсрочку (справки о болезнях, о составе семьи и т.д.). Все документы будут тщательно проверены и учтены, заверил глава региона.