Путин подписал указ об отсрочке в мобилизации студентов

09:32 25 сентября 2022
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Указ "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации" президентом РФ подписан 24 сентября и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября, отмечается на официальном сайте Кремля. 

"Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", - следует из документа.

Минобрнауки открыло горячую линию для учащихся вузов по вопросам, связанным с частичной мобилизацией, номер - 8 (800) 222-55-71

Теги: Владимир Путин , мобилизация , президент , студенты
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