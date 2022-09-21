Студенты и призывники под мобилизацию не попадут - власти

17:58 21 сентября 2022
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Студентов Тюменской области и призывников мобилизация не коснется, сообщает пресс-служба департамента соцразвития ТО.

"Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Но не всех призовут на службу: в первую очередь Вооруженным силам понадобятся опытные запасники — те, кто уже служил и имеет нужную военно-учетную специальность", - уточнили в департаменте.

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