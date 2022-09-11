Артюхов: выборы в Тюменской области прошли активно и в спокойной обстановке

Выборы 11 сентября прошли в спокойной обстановке, сообщил после закрытия участков сообщил секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов:

Выборы прошли достаточно активно и в спокойной обстановке. Нарушений зафиксировано не было. Избирательные комиссии приступают к подсчету голосов.

В регионе в единый день голосования проходили дополнительные выборы в Тюменскую облдуму, выборы в думы Тобольска, Ишима, Вагайского, Ишимского, Уватского районов и сельских поселений. Всего 42 избирательных кампании. В регионе будет избрано 100 депутатов: один в облдуму, 35 – в думы городских округов и районов, 64 – в думы сельских поселений.

На избирательных участках особое внимание было уделено противокоронавирусным мерам профилактики – на входе производилась термометрия и обработка рук, отмечают в пресс-службе партии.