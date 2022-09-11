На тюменских выборах работают более 400 общественных наблюдателей

Более 400 общественных наблюдателей задействованы На выборах в Тюменской области, большинство из них имеют опыт не одной выборной кампании, сообщает информцентр правительства ТО.

Есть "Золотой стандарт наблюдения" или чек-лист, что проверяют общественные наблюдатели, как перед открытием участков, так и во время голосования, отметил руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области Артур Юрьев.

"Уже не первую кампанию работаем в условиях санитарно-эпидемиологического режима, поэтому наши наблюдатели в том числе проверяют, как соблюдаются необходимые требования. У Общественной палаты с территориальной избирательной комиссией подписано соглашение, в рамках которого мы оперативно решаем возникающие вопросы. На текущий момент жалоб не поступало", - рассказал Юрьев.