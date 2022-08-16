Матери 10 детей получат орден и 1 млн рублей

Президент РФ Владимир Путин 15 августа подписал указ об учреждении звания и ордена "Мать-героиня", его будут получать россиянки, родившие и воспитывающие десять и более детей.

Новое звание приравнивается к высшим званиям РФ, какими являются Герой РФ и Герой Труда РФ.

Кроме звания, женщинам полагается единовременное денежное поощрение в миллион рублей и орден.

Звание будет присваиваться не при рождении десятого ребенка, а только при достижении десятым ребенком возраста одного года и при условии, что все другие девять детей живы.

В этом же указе президент установил единовременную выплату награждаемым медалью ордена "Родительская слава" в размере 200 тысяч рублей и повысил с0 100 до 500 тысяч выплату награждаемым орденом "Родительская слава"