Андрей Артюхов: в Тюменской области чтут героев Воздушно-десантных войск

Исполняющий обязанности председателя Тюменской областной думы принял участие в торжественном митинге в честь 92-й годовщины со дня образования ВДВ.

Сегодня в Тюмени отмечают 92-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск. На Исторической площади областной столицы собрались тюменцы, служившие в ВДВ, ветераны воздушно-десантных войск, представители военно-патриотических объединений, общественных организаций, школьники.

Открыл торжественный митинг ветеран ВДВ, участник боевых действий Григорий Григорьев. Он напомнил, что история легендарных военно-десантных войск ведет отсчет с 1930 года, когда десант из одиннадцати вооруженных парашютистов совершил первую выброску.

Ветеран ВДВ Сергей Иванов огласил поздравление президента России, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина.

"Десантники всегда были сильны характером и волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, готовностью по первому зову встать на защиту Отечества. Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество", - отмечено в поздравлении.

Исполняющий обязанности председателя Тюменской областной думы, глава фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов, приветствуя участников митинга, подчеркнул, что десантники всегда были элитой вооруженных сил, гордостью нашей армии. Сегодня ветераны ВДВ ведут активную патриотическую работу, воспитывают юных тюменцев в лучших традициях преданности Родине, чести и отваги.

"В нашем регионе чтут героев воздушно-десантных войск. Мы, депутаты-единороссы оказали поддержку в изготовлении памятника легендарному Василию Филипповичу Маргелову, и вместе с Союзом десантников Тюменской области торжественно открыли его в тюменском Сквере десантников. Напомню, что 49-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием Василия Маргелова в 1944 году героически освобождала Херсон. И именно за освобождения Херсона Василий Филиппович получил звание Героя Советского Союза. И сегодня мы вспоминаем эти события с особым чувством. С праздником вас, уважаемые ветераны ВДВ! Вы – наша гордость", - сказал Андрей Артюхов.

Ветеранов ВДВ и тюменских десантников поздравили также Герой России Владимир Шарпатов, представитель Совета ветеранов Тюменской области, ветеран боевых действий Александр Моторин, руководитель Тюменского областного отделения общественной организации "Боевое братство" Валентин Глушко, председатель Союза морских пехотинцев Тюменской области Александр Урюпин.

Участники митинга почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы и венки к мемориалу "Вечный огонь".

Фото пресс-службы Тюменской областной думы