Моор внесении в санкционные списки: "Ну, наконец-то!"

Появление своего имени в санкционный список губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал словами "Ну, наконец-то!"

Великобритания внесла в санкционный список 42 новых пунктов, в числе которых ряд российских губернаторов, включая главу Тюменской области. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну, сообщает РИА Новости.