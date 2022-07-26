Моор внесении в санкционные списки: "Ну, наконец-то!"

16:28 26 июля 2022
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Появление своего имени в санкционный список губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал словами "Ну, наконец-то!"

Великобритания внесла в санкционный список 42 новых пунктов, в числе которых ряд российских губернаторов, включая главу Тюменской области. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну, сообщает РИА Новости. 

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