Моор попал в санкционные списки Великобритании

Губернаторы Брянской, Новгородской, Тюменской, Курской, Свердловской областей попали в новые списки санкций Британии, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Великобритания внесла 42 новые позиции в российский санкционный список. Помимо упомянутых Богомаза, Никитина, Моора, Старовойта, Куйвашева, в нем главы Челябинской и Самарской областей, Башкирии и Чувашии.

РИА Новости опубликовало полный список попавших под санкции: