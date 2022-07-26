Моор попал в санкционные списки Великобритании

15:29 26 июля 2022
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Губернаторы Брянской, Новгородской, Тюменской, Курской, Свердловской областей попали в новые списки санкций Британии, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Великобритания внесла 42 новые позиции в российский санкционный список. Помимо упомянутых Богомаза, Никитина, Моора, Старовойта, Куйвашева, в нем главы Челябинской и Самарской областей, Башкирии и Чувашии.

РИА Новости опубликовало полный список попавших под санкции:

Теги: Александр Моор , Великобритания , губернатор , санкции
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