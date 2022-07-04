Глава Тюмени поднимается все выше

19:49 04 июля 2022
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Глава города Тюмени Руслан Кухарук занял второе место в медиарейтинге* первых лиц столиц субъектов Уральского федерального округа за июнь 2022 года.

По сравнению с маем Кухарук поднялся на одну строчку, "Медиалогия" среди главных событий, сформировавших его рейтинг, выделила следующие:

- открытие нового Центра уличного баскетбола;

- подписание мэром Перми Алексеем Демкиным и мэром Тюмени Русланом Кухаруком соглашения о сотрудничестве между городами;

кадровые перестановки в руководстве городских управ;

- выпускной офицеров Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, которых приехал поздравить Руслан Кухарук.

Фото официального сайта главы Тюмени.

*Медиарейтинг подготовлен компанией "Медиалогия" на основе базы СМИ, включающей более 78 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Теги: Руслан Кухарук
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