Глава Тюмени поднимается все выше

Глава города Тюмени Руслан Кухарук занял второе место в медиарейтинге* первых лиц столиц субъектов Уральского федерального округа за июнь 2022 года.
По сравнению с маем Кухарук поднялся на одну строчку, "Медиалогия" среди главных событий, сформировавших его рейтинг, выделила следующие:
- открытие нового Центра уличного баскетбола;
- подписание мэром Перми Алексеем Демкиным и мэром Тюмени Русланом Кухаруком соглашения о сотрудничестве между городами;
- кадровые перестановки в руководстве городских управ;
- выпускной офицеров Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, которых приехал поздравить Руслан Кухарук.
Фото официального сайта главы Тюмени.
*Медиарейтинг подготовлен компанией "Медиалогия" на основе базы СМИ, включающей более 78 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru