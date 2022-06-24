Нефтегазохимики в Тобольске обсудили векторы взаимодействия с производителями российского оборудования

Фото - Корпоративные коммуникации ООО «ЗапСибНефтехим»

В инновационном центре "СИБУРИНТЕХ" в Тобольске состоялся День поставщика российской нефтегазохимической отрасли. Встреча прошла под эгидой Российского Союза химиков. Деловая программа мероприятия была посвящена вопросам взаимодействия отрасли и промышленников в области импортозамещения, технологического развития и обеспечения потребностей нефтегазохимических производств в оборудовании и материалах.

В обсуждении приняли участие полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, член Совета РСХ Дмитрий Конов, губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тобольска Максим Афанасьев, председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов, представители органов власти Свердловской, Челябинской, Курганской областей, ХМАО-Югры, руководители и эксперты СИБУРа, а также представители более 50 компаний.

Эксперты отметили, что предстоит проделать большую работу по объединению усилий всех российских производителей в части создания закупочных союзов и налаживания новых логистических маршрутов. В приоритете - обеспечение необходимыми ресурсами проектов по строительству и модернизации производств, поиск решений на базе отечественных технологий и компонентов.

"Сегодня российская нефтегазохимия столкнулась с рядом новых вызовов. В первую очередь они связаны с разрывами логистических цепочек, внешними ограничениями на импорт специальных компонентов, технологий и оборудования. В этих условиях устойчивость отрасли, продолжение ранее заданного вектора развития и реализация высокотехнологичных инвестиционных проектов напрямую зависят от решения задачи по созданию новых производственных связей", - сказал Дмитрий Конов.

"За период 2019 – 2021 годы уральскими предприятиями в адрес СИБУРа было поставлено продукции на сумму 17 млрд. рублей. При этом компания видит большой потенциал по расширению взаимодействия с поставщиками из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей и ХМАО-Югры", - отметил Михаил Карисалов.

Владимир Якушев добавил, что оборудование предприятий УрФО востребовано в нефтехимической отрасли: качество высокое, взаимодействие между секторами выстроено эффективно. Однако нефтехимической и машиностроительной отраслям предстоит решить ещё немало задач по импортозамещению. "Потенциал у предприятий региона большой. Реализовать его позволит командная, слаженная работа всех отраслей промышленности и органов власти", - акцентировал внимание полпред.

Его поддержал и губернатор Тюменской области Александр Моор: "Сейчас полезно не входить в конкуренцию, а выстраивать кооперацию. Мы видим, что с соседними регионами дополняем друг друга. Мы можем объединяться, используя свои возможности, стать сильными поставщиками. Тюменская область заинтересована, чтобы на нашей территории создавались предприятия, производства. Рынок большой, и нам всем хватит места".