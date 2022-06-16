Департамент информатизации Тюменской области возглавил Станислав Логинов

На должность директора департамента информатизации Тюменской области с 16 июня 2022 года назначен Станислав Логинов. Распоряжение об этом подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информцентр регионального правительства.
Должность была вакантной с февраля 2022 года, после того, как прежний директор департамента и замгубернатора Мария Рудзевич покинула пост по собственному желанию.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru