Департамент информатизации Тюменской области возглавил Станислав Логинов

11:20 16 июня 2022
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На должность директора департамента информатизации Тюменской области с 16 июня 2022 года назначен Станислав Логинов. Распоряжение об этом подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информцентр регионального правительства.

Должность была вакантной с февраля 2022 года, после того, как прежний директор департамента и замгубернатора Мария Рудзевич покинула пост по собственному желанию.

Теги: назначения
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