Департамент информатизации Тюменской области возглавил Станислав Логинов

На должность директора департамента информатизации Тюменской области с 16 июня 2022 года назначен Станислав Логинов. Распоряжение об этом подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информцентр регионального правительства.

Должность была вакантной с февраля 2022 года, после того, как прежний директор департамента и замгубернатора Мария Рудзевич покинула пост по собственному желанию.