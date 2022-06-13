Якушев и Моор вручили в Ишиме награды за боевые подвиги и добросовестный труд

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор вручили жителям Ишима награды.

Медали "За отвагу" военнослужащим Максиму Гридневу и Андрею Ташланову, а также Благодарности Президента и полпреда главы государства в УрФО ишимцам вручил Владимир Якушев. Александр Моор вручил жителям города региональные награды.

Церемония награждения прошла в рамках празднования Дня России и 240-летнего юбилея города.

Полпред отметил, что День России напоминает всему миру, что наша страна - суверенное и независимое государство, имеющее собственную точку зрения на любое происходящее в мире событие, и прокомментировал события на Украине:

У каждого поколения россиян - свои вызовы и задачи. Специальная военная операция на Украине - это наша рука помощи людям, которые живут на Донбассе и в других украинских регионах. Наша братская страна запуталась в сетях нацизма. Конечно, необходимо ей помочь. Многим это не нравится, поэтому мы находимся сегодня под мощнейшим санкционным давлением. Но я уверен : мы выйдем из этой ситуации, как всегда - с гордо поднятой головой и выполненными задачами. Мы в силах это сделать. Люди в нашей стране едины.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, обращаясь к жителям региона, отметил, что страна сейчас противостоит глобальным вызовам, и выразил уверенность, что "мы, как и героические поколения наших предков, справимся с любыми трудностями и добьемся поставленных целей".

Благодарность президента России объявлена директору Ишимского городского методического центра Светлане Агафоновой. Благодарности полпреда главы государства в УрФО удостоены главный врач областной больницы №4 в Ишиме Вячеслав Афанасьев, учитель русского языка и литературы ишимской средней школы №1 Лариса Дубровина и глава Ишима Федор Шишкин.

Почетной грамотой губернатора награждены каменщик ОАО "Ишимагрострой" Михаил Чураков и электромонтер Ишимского филиала АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" Евгений Мухин. Благодарность губернатора объявлена медсестре Ишимской городской стоматологической поликлиники Надежде Шестаковой. Благодарственное письмо правительства области вручено начальнику производственно-технического отдела предприятия "Стройимпульс" Надежде Румянцевой.