Александр Моор отчитается о работе тюменского правительства в 2021 году

16:02 25 мая 2022
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Отчет о результатах деятельности правительства Тюменской области в 2021 году губернатор Александр Моор представит 26 мая на очередном заседание облдумы. 

По данным информцентра правительства, в докладе речь пойдет о поддержке экономики и инвестициях, о достижениях в промышленности, о развитии сельского хозяйства и городской среды, о положении дел в образовании, медицине, культуре, спорте, молодежной и национальной политике и многом другом.

Прямая трансляция - на портале ОГВ ТО и на сайте облдумы.

 

Теги: Александр Моор , правительство Тюменской области , Тюменская областная дума
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