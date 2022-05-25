Александр Моор отчитается о работе тюменского правительства в 2021 году

Отчет о результатах деятельности правительства Тюменской области в 2021 году губернатор Александр Моор представит 26 мая на очередном заседание облдумы.
По данным информцентра правительства, в докладе речь пойдет о поддержке экономики и инвестициях, о достижениях в промышленности, о развитии сельского хозяйства и городской среды, о положении дел в образовании, медицине, культуре, спорте, молодежной и национальной политике и многом другом.
Прямая трансляция - на портале ОГВ ТО и на сайте облдумы.
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