Вице-губернатором Тюменской области назначена Ольга Кузнечевских

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Ольга Кузнечевских назначена на должность вице-губернатора Тюменской области, полномочия прежнего вице-губернатора - Сергея Сарычева- прекращены в связи с переходом на другую работу, сообщает информационный центр правительства.

Ольга Кузнечевских в должности заместителя губернатора курирует сферы соцполитики и здравоохранения, в новом статусе она продолжит выполнять существующие полномочия, отметили в информцентре.