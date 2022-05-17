Вице-губернатором Тюменской области назначена Ольга Кузнечевских

18:24 16 мая 2022
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Фото - https://admtyumen.ru/

Ольга Кузнечевских назначена на должность вице-губернатора Тюменской области, полномочия прежнего вице-губернатора - Сергея Сарычева- прекращены в связи с переходом на другую работу, сообщает информационный центр правительства.

Ольга Кузнечевских в должности заместителя губернатора курирует сферы соцполитики и здравоохранения, в новом статусе она продолжит выполнять существующие полномочия, отметили в информцентре.

Теги: назначения , Ольга Кузнечевских
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