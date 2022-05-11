Экс-мэр Тобольска назначен врио губернатора Томской области

Фото со страницы Владимира Мазура в Vk, https://vk.com/id323499421

Бывший с 2012 по 219 год главой Тобольска Владимир Мазур назначен временно исполняющим обязанности губернатора Томской области, указ об этом подписал президент РФ после того, как глава региона Сергей Жвачкин объявил о своей отставке.

Мазур начинал трудовую деятельность рядовым колхозником, после этого получил блестящее образование, защитил кандидатскую, отец пятерых детей: у него сын, дочь и дочки-тройняшки. При встрече с Мазуром Владимир Путин отметил образование нового руководителя региона и его большую крепкую семью, сообщает РИА Новости.

На новом посту Владимир Мазур назвал развитие здравоохранения и экономического потенциала в регионе в качестве своих первоочередных задач. "Сейчас первоочередные задачи - это здравоохранение, сделать жизнь людей качественнее, комфортнее, безопаснее. Конечно, важно в наше время сделать акцент и на развитии новых рабочих мест, экономического потенциала, который область, безусловно, имеет", - цитирует Мазура информагентство.

У Владимира Мазура большой региональный опыт: работал в администрации Томска, в Тюменской области он был замгубернатора, главой администрации Тобольска, затем первым замом губернатора Калужской области. По данным РИА Новости, последние несколько лет Мазур занимал руководящую должность в Управлении президента РФ по внутренней политике. Там он решал вопросы развития местного самоуправления. Мазур - участник президентского кадрового резерва. В настоящее время проходит обучение в Высшей школе госуправления - так называемой "Школе губернаторов".