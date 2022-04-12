Всероссийский муниципальный форум пройдет в Москве в конце апреля

Фото: пресс-служба ВАРМСУ

Всероссийский муниципальный форум состоится 28 апреля в Москве. Его проведение приурочено к празднованию Дня местного самоуправления в России. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

В мероприятии примут участие представители Администрации Президента, Правительства РФ, сенаторы, депутаты Государственной Думы РФ, руководители министерств и ведомств, а также эксперты в сфере местного самоуправления, представители муниципального сообщества со всей страны.

"2022 год проходит под знаком рассмотрения и обсуждения проекта Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Законопроект впервые в таком масштабе вызвал общенациональную дискуссию, а значит, вопросы развития и реформирования местного самоуправления актуальны и находятся в центре муниципальной повестки. Именно муниципалы первыми принимают современные вызовы в непростых условиях пандемии коронавирусной инфекции, санкций со стороны западных стран и масштабных перемен во многих сферах нашей жизни. Всероссийский муниципальный форум призван объединить экспертов федерального, регионального, местного уровня и способствовать дальнейшим масштабным действиям по усовершенствованию единой системы публичной власти", - прокомментировал Председатель Правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Иван Цецерский.

В рамках форума пройдет награждение победителей и призеров пятого Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". Кроме этого, запланировано подписание соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Международным Союзом неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии".

Также ВАРМСУ проведет награждение лидеров муниципального сообщества в номинациях: "Лучший руководитель органа местного самоуправления"; "Лучший работник органа местного самоуправления"; "Лучший активист местного самоуправления".

Информация о проведении Всероссийского муниципального форума публикуется на официальном сайте ВАРМСУ.

Справка. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) создана в 2019 году, учредителями выступили крупные и авторитетные общественные организации России. В настоящее время в состав Ассоциации входят все Советы муниципальных образований субъектов РФ, а также 13 всероссийских и межрегиональных (союзов).