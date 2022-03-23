Администрация Тюмени разработала комплекс мер по поддержке городской экономики

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Администрация Тюмени оперативно подготовила пакет мер, направленных на поддержку экономики города в условиях новых санкций, они будут приняты после рассмотрения и утруждения депутатами Тюменской гордумы, сообщил глав города Руслан Кухарук на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Предложения будут рассмотрены на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской Думы под председательством Ивана Романчука уже сегодня, 23 марта.

"Предлагаемый администрацией план представляет собой продуманный и проработанный комплекс мероприятий, которые дополнят совокупность принятых на федеральном и региональном уровнях мер. Сегодня главная задача - сделать так, чтобы бизнес продолжал обеспечивать сотни тысяч тюменцев рабочими местами", - подчеркнул Руслан Кухарук.

Глава муниципалитета отметил, что регулярно проводит встречи, чтобы обсудить конкретные инициативы с руководителями структур, представляющих различные отрасли экономики. "Вчера мы провели встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тюменской области П.М. Меньщиковым и рассмотрели меры поддержки, которые призваны оказать помощь как поставщикам, так и заказчикам, чтобы бизнес продолжал участвовать в выполнении контрактов в том же объеме", - рассказал Кухарук.

Принятые на думе решения позволят предусмотреть в муниципальных правовых актах администрации города Тюмени, устанавливающих порядок предоставления субсидий, возможность финансового обеспечения (авансирования) затрат получателя субсидии на материалы (оборудование), необходимые для выполнения работ в рамках контрактов.

"Это будет способствовать повышению финансовой устойчивости подрядчиков и стабильной реализации программ развития города. У нас есть опыт оперативного реагирования на меняющиеся экономические условия. В период пандемии коронавируса были реализованы меры муниципальной поддержки, востребованные бизнесом и тюменцами", - подчеркнул Руслан Кухарук.