Своих не бросаем: Тюменская область готова принять эвакуированных из Донецка и Луганска

Тюменская область готова принять и разместить мирных жителей, эвакуируемых из-под огня из зоны боевых действий в Донецке и Луганске, об этом губернатор региона Александр Моор заявил в своих соцсетях.

Он отметил, что накануне известил об этом федеральные органы власти.

"Под угрозой военной агрессии и гуманитарной катастрофы детей, женщин, пожилых людей организованно на время вывозят в Россию. Жители Тюменской области не могут остаться равнодушными к чужому горю. Поручил региональному правительству в кратчайшие сроки обеспечить готовность к приему и временному размещению эвакуированных", - сообщил Моор.

Глава региона уверен, что общественные организации, предприниматели, все неравнодушные тюменцы окажут вывезенным из опасной зоны гражданам посильную помощь.