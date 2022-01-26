Александр Яковенко стал депутатом Тюменской городской думы

12:56 26 января 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://www.instagram.com/evgenyi_zabolotnyi/

В Тюменской городской думе – новый депутат, решение о передаче вакантного мандата кандидату из списка партии ЛДПР Александру Яковенко принято Избирательной комиссии города Тюмени, сообщил в Instagram председатель гордумы Евгений Заболотный. 

"Поздравляю Александра Степановича! Ему 32 года, юрист по образованию. С декабря 2018 года является координатором Тюменского регионального отделения ЛДПР, помощником председателя партии В.В. Жириновского", - написал Евгений Заболотный.

В своем посте председатель думы также отметил, что депутат, член фракции ЛДПР Госдумы Евгений Марков сегодня положительно оценил работу Тюменской гордумы, назвав депутатский корпус самым работоспособным в стране.

Теги: депутаты , Евгений Заболотный , ЛДПР , Тюменская городская дума
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2022