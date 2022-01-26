Александр Яковенко стал депутатом Тюменской городской думы

Фото - https://www.instagram.com/evgenyi_zabolotnyi/

В Тюменской городской думе – новый депутат, решение о передаче вакантного мандата кандидату из списка партии ЛДПР Александру Яковенко принято Избирательной комиссии города Тюмени, сообщил в Instagram председатель гордумы Евгений Заболотный.

"Поздравляю Александра Степановича! Ему 32 года, юрист по образованию. С декабря 2018 года является координатором Тюменского регионального отделения ЛДПР, помощником председателя партии В.В. Жириновского", - написал Евгений Заболотный.

В своем посте председатель думы также отметил, что депутат, член фракции ЛДПР Госдумы Евгений Марков сегодня положительно оценил работу Тюменской гордумы, назвав депутатский корпус самым работоспособным в стране.