Тюменские власти временно отменили систему пропусков по QR-кодам

С 30 декабря по 20 января жителям и гостям региона не потребуется предъявлять QR-коды для похода на культурные , развлекательные и спортивные мероприятия, также свободно можно посещать сауны, бани и термальные источники, сообщил губернатор Александр Моор в соцсетях:

С 30 декабря до 20 января не нужен QR-код для посещения кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, цирка, фитнес-центров, аквапарков, СПА-комплексов и термальных источников.

Ранее до 20 января была отменена пропускная система в ТРЦ.

Смягчение ограничений стало возможным благодаря тому, что регион выполнил план по прививкам против коронавируса - на сегодня 937 тысяч человек, или 80% взрослого населения прошли полный курс вакцинации.

QR-коды и ПЦР-тесты гражданам будут нужны, если они планируют отдыхать в ресторанах и ночных клубах после 23:00.

"Мы очень внимательно смотрим за обстановкой. В зависимости от ситуации, возможно, как дальнейшее смягчение ограничительных мер, так и их ужесточение", - заявил губернатор.