Евгений Заболотный подвел итоги работы Тюменской городской думы в 2021 году

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2021 год был непростым, но и в этих условиях Тюменская городская дума в полной мере реализовала все полномочия, возложенные законодательством на представительный орган местного самоуправления, заявил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный на 30-м заседании думы.

В числе ключевых достижений спикер назвал присвоение Тюмени звания "Город трудовой доблести":

Все мы ждали этого события, активно поддерживали идею, участвовали в голосовании и выступали волонтерами по сбору подписей.

Экономический успех - бюджет по доходам будет перевыполнен, а по расходам с учетом дополнительных доходов будет выполнен на 93%:

Это значит, нам удалось реализовать все задуманное — была обеспечена бесперебойная жизнедеятельность областного центра и гарантировано движение вперед. Это наш вклад в достижение национальных целей развития страны на период до 2030 года.

Несмотря на противодействия антиваксеров, коллективный иммунитет от COVID-19 приобрели более 80% взрослого населения города. Но время расслабиться конечно еще не пришло.

В 2021 году проведено 9 заседаний Тюменской гордумы VII созыва. Принято 130 муниципальных правовых актов, в том числе 41 нормативный правовой акт и 89 иных муниципальных правовых актов. Все вопросы предварительно прорабатывались на заседаниях постоянных комиссий и Совете думы.

Состоялось 46 заседаний постоянных комиссий, на которых рассмотрено 215 вопросов. Проекты решений заранее публиковались на официальном сайте для внесения предложений тюменцами. Все заседания думы и работа постоянных комиссий транслировались в режиме онлайн. В проходивших дискуссиях свои мнения отстаивали фракции четырех политических партий, представленных в думе, деятельность каждой была направлена на защиту прав и интересов жителей города.

Депутаты приняли изменения и дополнения в Устав города, Генеральный план, утвердили сбалансированный трехлетний бюджет, определяя стратегию социально-экономического развития областной столицы, принимали решения о местных налогах и сборах, контролировали реализацию муниципальных программ.

Важным в уходящем году стало решение об установлении льготы по уплате земельного налога на 2022 год в размере 100% налогоплательщикам, использующим участки для строительства объектов спорта, инвестиционных проектов в сфере логистики и индустриальных парков.

Предоставлены социальные выплаты владельцам квартир, доступ в которые ограничен в связи с ЧС или угрозой её возникновения.

Более 60 процентов наказов исполнены или уже реализуются. Остальные включены в муниципальные и региональные программы, сроки реализации наказов известны, они находятся на депутатском контроле.

Тюменцы стали чаще обращаться к депутатам. В 2020 на приемах очно и дистанционно побывали 1716 жителей, в этом году - 1871. Рассмотрено 2 455 устных и письменных обращений. Депутаты находились в постоянном диалоге с жителями, проводили приемы в режиме онлайн, работали в избирательных округах. Ни одно обращение не осталось без внимания.

В 2021 году продолжилось совершенствование системы поощрений города Тюмени. Депутаты учредили отдельную книгу Почетных граждан города Тюмени и почетный знак Тюменской городской Думы "За волонтерство и милосердие". В этом году звание "Почетный гражданин города Тюмени" присвоено известному врачу, работающему в "красной зоне", ведущему специалисту-токсикологу Тюменской области Ирине Леонидовне Чайковской. Нагрудного знака "За заслуги перед городом" удостоены 10 тюменцев. Всего в 2021 году депутатами приняты решения о поощрении 818 наших земляков и 6 трудовых коллективов.

"Подводя итоги проделанной работы мы, конечно же, устремлены в будущее. Утвержден план работы Думы на 2022 год. Мы рассмотрим важнейшие вопросы, касающиеся жизни столицы Тюменской области - изменения в Устав Тюмени, как всегда утвердим бюджет города на очередную трехлетку - теперь уже до 2025 года, обсудим Генеральный план города, реализацию наказов жителей и муниципальных программ, установим категории налогоплательщиков, подлежащих льготному налогообложению в 2023 году, заслушаем информацию о соблюдении Правил благоустройства и установим границы территорий для осуществления деятельности ТОСов", - рассказал о планах Евгений Заболотный.