Александр Моор проведет прямую линию 21 декабря

16:02 13 декабря 2021
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Губернатор  Тюменской области  21 декабря в прямом эфире на телеканале "Тюменское время" и на личных страницах в соцсетях расскажет о ситуации в регионе, сообщил на соей странице в "ВКонтакте" Aлександр Моор.

Адресованные главе региона вопросы можно оставить в комментариях на странице губернатора, отправить на электронную почту info@sovetnik72.com или записать на автоответчике – 8 (3452) 515-212. За час под постом пользователи соцсетей разметили уже около 60 реплик. 

Теги: Александр Моор , губернатор , прямая линия , соцсети
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