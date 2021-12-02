Евгений Заболотный: в Тюмени растёт число вакцинированных граждан

В Тюмени вакцинировалось 76,5% жителей города, а за последнюю неделю – 22 тысячи тюменцев, среди которых много ветеранов. Об этом председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный сообщил в Instagram и поблагодарил тюменцев за поддержку его точки зрения в вопросах вакцинации против коронавируса.

"Увеличивается количество людей, осознающих, что благодаря формированию коллективного иммунитета у нас будет меньше смертей, спадет нагрузка на систему здравоохранения, не повторится локдаун", - сообщил Евгений Заболотный.

Спикер призвал всех верить профессиональным вирусологам и врачам, но никак не агрессивному меньшинству. "Вакцинация – это единственно верный на сегодня путь, по которому мы продвигаемся", - подчеркнул он.

Ярым противникам вакцинации Евгений Заболотный посоветовал не вкладывать собственные оценки в заезженные лозунги: "Они неуместны, когда речь идет о жизни".