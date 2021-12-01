Евгений Сорокин назначен руководителем управы Центрального административного округа Тюмени

Руководителем управы Центрального административного округа Тюмени с 1 декабря назначен Евгений Сорокин. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания глава города Тюмени Руслан Кухарук.

Стаж работы Евгения Сорокина по специальности – 15 лет. С 2009 года он работал инженером в МКУ "Служба заказчика по благоустройству, внешнему виду зданий, сооружений и обслуживанию населения Калининского административного округа". Именно в этот период формировалась служба квартальных, определялись особенности работы имущественных комплексов. С 2011 года Сорокин работал в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, с 2016 года – в статусе заместителя директора департамента.

"Евгений Сорокин – современный руководитель: умеет настроить коллектив на достижение результата, способен принимать решения, объединять и мотивировать людей, быть настоящим лидером. В ДДИиТ он курировал реализацию проектов дорожного строительства и национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Ситуацию в Центральном округе он знает хорошо и быстро вольется в новый коллектив. Нет сомнения в том, что в новом качестве он будет столь же успешно решать стоящие перед ним задачи", - сообщили в администрации города.

Глава города Тюмени Руслан Кухарук поблагодарил предыдущего руководителя ЦАО Александра Чистякова за работу, отметив, что за прошедший год в Центральном округе было реализовано много значимых проектов, а главное - сделан серьезный задел на 2022 год в части благоустройства скверов, дворов, строительства дорог.