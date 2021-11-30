Тюменские единороссы проведут декаду приемов граждан в честь юбилея партии

Традиционную декаду приемов жителей члены "Единой России" проведут с 1 по 10 декабря и посвятят ее двадцатилетию партии. Активное участие в декаде примут депутаты-единороссы Тюменской городской думы.
"В день рождения партии мы усиливаем работу с гражданами, продолжая помогать людям преодолевать возникающие проблемы. Традиционно декада приемов будет посвящена социально значимым вопросам, также можно будет получить и иную правовую помощь", - рассказал руководитель фракции "Единой России" в гордуме, исполнительный секретарь городского местного отделения партии Дмитрий Осипов.
Приемы будут проходить преимущественно в дистанционном формате. Связаться с депутатами можно по телефону, в социальных сетях и посредством мессенджеров. График приемов можно посмотреть на сайте Тюменской городской думы в разделе "Новости фракций".
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