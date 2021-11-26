Александр Моор рассказал, почему в тюменских автобусах не планируют вводить QR-коды

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У тюменцев нет равнозначной альтернативы передвижению на общественном транспорте, поэтому введение системы QR-кодов в городских автобусах может ограничить людей в перемещении, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.

Система пропусков по QR-кодам о вакцинации от коронавируса для посещения крупных торговых центров, объектов культуры и спорта в Тюменской области действует с 8 ноября. С 3 декабря список таких объектов будет значительно расширен. на городском общественном транспорте введение такой пропускной системы не планируется.

“QR-коды действуют в торговых центрах, и у человека есть альтернатива: сходить в торговый центр или сходить в маленький магазин, купить там продукты или даже одежду. Альтернатива общественному транспорту? Ее нет. Мы не можем поставить людей в такую ситуацию и лишить их возможности передвигаться. Альтернатива ходить пешком или пользоваться такси — это не альтернатива. Зимой холодно, а такси намного дороже, чем автобус, тем более что есть льготные категории", - пояснил свою позицию Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что в данном случае для профилактики распространения коронавируса необходимо требовать более тщательного соблюдения других противоэпидемических мер. "Нужно людей стимулировать, заставлять носить маски, обрабатывать руки, нужно чтобы транспортные средства обрабатывались перед выходом на линию и после — использовать все инструменты, чтобы минимизировать риск заражения в общественном транспорте", - подчеркнул Александр Моор.

"На сегодня Правительство Тюменской области не рассматривает вопрос введения Q-кодов в общественном транспорте", - пояснили изданию в Информационном центре регионального правительства.

В целом, эпидобстановка в регионе стабилизируется, отметил губернатор: заболеваемость начала снижется, количество выздоравливающих растет, в моногоспиталях постепенно освобождается больше коек.