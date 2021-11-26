Руслан Кухарук: человек – главный ориентир всей работы власти

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В Послании губернатора Тюменской области Александр Моор много говорил о человеке как главном ориентире всей работы власти. Именно такой позиции придерживаются власти областной столицы в разработке и принятии решений и различных проектов, прежде всего направленных на повышение качества жизни горожан, прокомментировал выступление губернатора глава Тюмени Руслан Кухарук.

Послание губернатора глава города слушал вместе с депутатами Тюменской гордумы и сотрудниками администрации онлайн

"Я думаю, что каждый невольно сверял свои действия с тем, что озвучивал Александр Викторович, и, слушая губернатора, понимал, что по принципиальным позициям развития города и региона мы движемся в одном направлении. Именно наши совместные действия позволяют на качественном уровне реализовывать областные и городские проекты. И губернатор несколько раз упоминал областную столицу, в которой они реализуются", - отметил Кухарук.

Тюменская область одной из первых подала заявку на инфраструктурный кредит на 6,5 млрд рублей. Средства будут потрачены на дорожные развязки (по ул. Мельникайте – Дружбы и рядом с д. Ожогино), строительство новой улицы имени Фармана Салманова и школы на 1200 мест в жилом районе "Ямальский-2". Помимо этого, благодаря инструменту инфраструктурных облигаций ведется строительство жилья в районе Плеханово.

Говоря о цифровизации, губернатор отметил, что жители все чаще участвуют в выборе проектов благоустройства, голосуя за них на федеральной электронной площадке. Так, в начале нынешнего года тюменцы выбрали приоритетные объекты, а затем уже и сами проекты благоустройства пяти территорий. Более 34 тысяч человек одобрили предложения в проект бюджета на 2022 год.

Вопрос создания межуниверситетского кампуса также прозвучал в послании. Александр Викторович отметил необходимость не только использовать имеющуюся в исторической части города инфраструктуру, но и активно развивать ее. Это станет дополнительным стимулом для качественных изменений в научно-образовательной сфере, а концепция, над которой также работали тюменцы, поможет в том числе развитию туристического сектора, малого и среднего бизнеса.

"В выступлении много говорилось о человеке как главном ориентире всей работы власти. При принятии бюджета многие депутаты обратили внимание на то, что в центре внимания бюджетной политики находится человек, как и предложения тюменцев становятся основой формирования нацпроектов. Наши ключевые задачи и приоритеты на ближайший год останутся неизменными – это повышение качества жизни горожан", - подчеркнул глава Тюмени.