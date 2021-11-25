Евгений Заболотный предложил депутатам гордумы подумать о предложениях по стратегическому развитию города

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный назвал ежегодное послание губернатора содержательным и философским, отметив, что оно побуждает каждого осознать происходящее, прежде чем сделать выводы и двигаться дальше.

Губернатор Александр Моор 25 ноября выступил с очередным ежегодным посланием депутатам Тюменской областной думы. В нем по традиции были отражены ключевые аспекты развития региона, итоги и значимые события, планы и стратегия на предстоящий год и более далекую перспективу. Депутаты гордумы приняли участие в заседании онлайн.

“Три части я выделил для себя в этом выступлении: переосмыслить свое бытие и понять, что это касается каждого из нас. Александр Викторович в конце назвал ряд вопросов, которые мы должны пересмотреть: поведение на дороге, поведение в медицине, отношение к собственному здоровью. Полагаю, что в той обстановке, в которой находимся сегодня, лучше не станет, если мы этого не осознаем, то ничего не сделаем. Мы должны осознать, что это касается каждого из нас”, - отметил Евгений Заболотный.

По мнению спикера, также кардинально нужно пересмотреть и отношение к общим вопросам, управленческим решениям. Так, среди вопросов, на которые жители города ждут от властей ответов, расширение границ областной столицы. “Сегодня есть микрорайоны, где люди живут, ходят в городские школы, а считаются жителями Тюменского района. И мы наблюдаем за ситуацией, понимаем, что Тюмени некуда развиваться, надо двигаться до Каскары и вводить жилые массивы в границы города Тюмени. Горожане и жители Тюменского района говорят об этом и просят, чтобы мы обратили на это внимание. Но мы умалчиваем это, воздерживаемся от принятия решений, А надо, как призывает губернатор, работать на опережение. Этот вопрос просто назрел”, - отметил Евгений Заболотный.

Председатель думы напомнил и об экологических проблемах, в частности обмелевшей реке Туре и проблемах с качеством воды, с которыми столкнулись жители города этим летом. Чтобы улучшить ситуацию, нужно расчищать берега, углублять дно, и главное - лично каждый должен экономить водные ресурсы.

Председатель высказался также по проекту студенческого кампуса, строительство которого отложили. По его мнению, оно могло решить ряд вопросов в логистике центра города. "Прекрасный был проект строительства студенческого кампуса, который мы стыдливо забыли, поддавшись зеленым хороводам некоторых наших тюменцев, и ушли от его реализации. Теперь строим новое большое здание университета на улице Республики - вы представляете, как транспортный коллапс мы организуем, если рядом не будет общежития? Нет, мы будем сохранять так называемую реку Тюменку, который нет на самом деле. Но ведь построили мы когда-то дорожную магистраль как продолжение улицы 50 лет ВЛКСМ, а заодно избавились от помойки, которая там была. Представляете, что бы было, если бы до сих пор тюменцы ездили по пьяной дороге, которая была в центре?" - поделился своим взглядом на проблему Заболотный.

“Городская дума должна выразить свою позицию по ряду вопросов. Прошу депутатов, с учетом послания губернатора, рассмотреть на комиссиях конкретные предложения и направить их в правительство региона для включения в программу развития, о которой сегодня говорил губернатор”, - подчеркнул Евгений Заболотный и предложил вернуться к повестке заседания гордумы и рассматривать проект бюджета города на 2022 год с учетом послания и идей, который в нем озвучены.