Тюменская область развивает нефтегазовый и нефтехимический кластеры

Тюменская область развивает нефтегазовый и нефтехимический кластеры, привлекая новые инвестиции, сообщил Александр Моор в ежегодном послании губернатора депутатам Тюменской облдумы.

В Нефтегазовый кластер Тюменской области более 50 компаний, в 2021 году к нему присоединились "Газпром", "НОВАТЭК". Совокупная выручка компаний кластера уже сейчас составляет почти 250 миллиардов рублей, общий объем инвестиций в основной капитал — более 53 миллиардов.

Нефтегазовый кластер 1 ноября зарегистрирован в реестре Минпромторга России. Включение в реестр дает участникам кластера возможность компенсировать затраты, связанные с проектами импортозамещения, за счет федерального бюджета. Нефтесервисная компания "ИнТех" уже это сделала – 297 миллионов рублей пришли в Тюменскую область.

Нефтехимический кластер, складывающийся вокруг "ЗапСибНефтехима", имеет большие перспективы. Только в сентябре состоялась первая его открытая презентация, а о намерениях участвовать в нем заявило уже более шестидесяти компаний. Активная фаза сборки и проектирования кооперационных цепочек начнется уже в декабре.